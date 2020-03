Moses e Young, futuro in nerazzurro: l'Inter li vuole tenere

I due esterni arrivati a gennaio vanno verso la conferma, nonostante abbiano giocato soltanto per un paio di mesi nell'Inter.

Confermare la rosa attuale, pù innesti importanti in ruoli chiave. L' lavora per costruire la squadra per la prossima stagione, a prescindere da come questa possa andare a finire. Un piano in cui rientrano anche Ashley Young e Victor Moses.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i due acquisti del mercato di gennaio nerazzurro potrebbero rimanere a Milano anche per la prossima stagione.

Ashley Young tra i due è stato il giocatore da cui Conte ha ricevuto maggiormente. Ha giocato 6 partite e segnato anche un goal, contro la in campionato. Rete inutile, visto che è arrivata una sconfitta. Il rendimento dell'inglese è stato comunque soddisfacente.

Altre squadre

Il contratto dell'ex capitano del scade a giugno, ma la decisione del club sembra quella di esercitare l'opzione di prolungamento per un altro anno e portare la scadenza al 30 giugno 2021.

Moses ha invece giocato meno, ma l'Inter vuole ancora dargli fiducia. Il diritto di riscatto di 12 milioni potrebbe essere rinegoziato a cifre, inferiori, oppure si può puntare a un rinnovo del prestito. Comunque, anche per lui c'è una conferma in vista. Parola d'ordine: fiducia.