Morto Mario Macalli: l'ex presidente della Lega di Serie C aveva 84 anni

Il nuovo anno si apre con una triste notizia per il calcio italiano: si è spento Mario Macalli, ex presidente della Lega di Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

Macalli, classe 1937, avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 19 marzo ed era malato da tempo. Ad annunciarne la scomparsa, via social, è stato il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli.

"È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia".