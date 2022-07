E' morto Luciano Nizzola: fu presidente della Lega e della FIGC

Si è spento a Torino, all'età di 89 anni, Luciano Nizzola: ex presidente di Lega e FIGC, lavorò come amministratore delegato anche al Torino.

Il calcio italiano è in lutto: all'età di 89 anni è venuto a mancare a Torino Luciano Nizzola, noto per i suoi trascorsi come presidente della Lega e della FIGC.

L'annuncio della morte dello storico dirigente del calcio italiano è arrivato proprio dalla Lega con questa nota ufficiale.

"Ci ha lasciati nel pomeriggio, all'età di 89 anni, Luciano Nizzola, Presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996. Sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Nizzola, di professione avvocato, è stato in seguito anche Presidente della Figc fino al 2000. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa".

Nizzola si fece notare come uno dei dirigenti calcistici più in vista durante il quinquennio al Torino, dove svolse il ruolo di amministratore delegato dal 1982 al 1987. Subito dopo l'esperienza in granata, divenne il numero uno della Lega di cui era già stato il vicepresidente.

Carica mantenuta per nove anni fino al 1996, quando venne eletto alla guida della Federcalcio: un mandato terminato nel 2000, ancora oggi ricordato per i tanti risultati positivi ottenuti dalle varie rappresentative azzurre.