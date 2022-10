E' morto Gian Piero Ventrone: fu uno storico preparatore atletico della Juventus

L'ex preparatore atletico della Juventus è scomparso prematuramente: aveva 62 anni e lavorava con Conte al Tottenham.

Lutto improvviso nel mondo del calcio: a 62 anni, a causa di una malattia durata pochi giorni, se n'è andato Gian Piero Ventrone, fitness coach in forza al Tottenham guidato da Antonio Conte.

Il suo nome è stato a lungo legato alla Juventus, dove svolse il ruolo di preparatore atletico in due periodi differenti: dal 1994 al 1999 e dal 2001 al 2004, quando sulla panchina bianconera sedeva Marcello Lippi. Quelli furono anni d'oro per la 'Vecchia Signora', tornata sul tetto d'Europa oltre che del mondo.

Dopo quelle due esperienze, Ventrone ha ricoperto il ruolo di viceallenatore all'Ajaccio nello staff di Fabrizio Ravanelli, per poi essere ingaggiato dal Catania nella stagione 2014/2015. Nel 2017 il trasferimento in Cina, dapprima al Jiangsu Suning e poi al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro.

Dal 4 novembre 2021 era approdato in Premier League in concomitanza con la nomina, da parte del Tottenham, di Conte, conosciuto proprio ai tempi della Juventus (all'epoca il salentino era ancora in attività come centrocampista).