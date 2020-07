Morricone risuonerà in Serie A: 'Deborah's Theme' all'ingresso in campo

Il compositore è scomparso all'età di 91 anni: grande tifoso, verrà ricordato nel prossimo turno con il suo pezzo di 'C'era una volta in America'.

E' scomparso a 91 anni uno dei compositori più famosi al mondo. Ennio Morricone, autore delle musiche per capolavori e cult del cinema, da Il Buono, Il Brutto e il Cattivo a The Hateful Eight, ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli amanti di film e musica di tutto il mondo. Anche la Lega di lo ommaggerà nei prossimi giorni.

Tutte le gare del 31esimo turno di Serie A in programma dal 7 al 9 luglio 2020, vedranno infatti i giocatori delle squadre entrare in campo sotto le note di 'Deborah's Theme', celeberrimo pezzo di Morricone all'interno del capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America.

In tutti e dieci gli stadi che ospiteranno il prossimo turno di campionato risuonerà così uno dei pezzi più famosi di Morricone, immediatamente distinguibile non solo per gli amanti del cinema, ma conosciuto da milioni di persone per l'impatto emotivo delle note.

Deborah's Theme di Morricone accompagnerà arbitri e giocatori al loro ingresso in campo sostituendo per qualche ora, dunque, l'inno ufficiale della Serie A. E non, di fatto, per l'intera ultima parte di stagione in chiusura a inizio agosto.

La Lega ha annunciato l'iniziativa aggiungendo:

"Una celebrazione sentita per uno dei più famosi artisti italiani, che sempre ha ricordato, nel corso della sua vita, la passione e vicinanza che aveva per il mondo del calcio".

Ennio Morricone era del resto un grande tifoso della (con il sommo rimpianto della finale di persa contro il ), tanto che si recava allo stadio insieme all'amico di una vita Sergio Leone, la cui collaborazione ha fornito agli amanti del cinema alcuni dei più grandi titoli della storia.