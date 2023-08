Morata rinnova con l'Atletico Madrid? Il ritorno in Serie A si complica

I Colchoneros cambiano idea: contatto Morata-Simeone, ora l'attaccante ex Juve può restare all'Atletico. Era nel mirino di Roma, Inter e Juve.

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, nel mirino di diversi club italiano e vicino al ritorno in Serie A, potrebbe prolungare il contratto con l’Atletico Madrid e resta nella capitale spagnola.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, i Colchoneros avrebbero proposto a Morata il rinnovo dell’accordo, attualmente in scadenza nel 2026, fino al 2027.

Nelle scorse settimane, l’entourage di Morata ha incontrato le dirigenze di Roma, Inter e Juventus per discutere del possibile trasferimento dell’attaccante classe 1992.

Per i club italiani hanno deciso, finora, di non esercitare la clausola rescissoria di 21 milioni di euro presente nel contratto in essere con l’Atletico Madrid. Una cifra a cui si aggiunge l’ingaggio pesante di Morata, che non può beneficiare del Decreto Crescita. Un’operazione considerata troppo onerosa.

Nelle ultime ore il dietrofront dell’Atletico Madrid, che ora vuole tenersi stretto l’ex Juventus. Morata andrebbe a formare la coppia d’attacco con Antoine Griezmann.



L’attaccante ha già parlato con Simeone e la permanenza ai Colchoneros ora appare tutt’altro che lontana.