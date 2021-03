Morata da record: 7 goal e 8 assist, mai così bene in Serie A

Alvaro Morata ha preso parte a 15 reti della Juventus in questo campionato: "Fare gli assist mi piace. Martedì ci giochiamo la vita".

Su chi sia il man of the match non ci sono grossi dubbi: Alvaro Morata ovviamente, autore del passaggio decisivo per la rete del momentaneo pari di Rabiot e, soprattutto, della doppietta che ha indirizzato definitivamente Juventus-Lazio.

I numeri di questa stagione dello spagnolo parlano da soli: questa è la sua migliore annata per quanto riguarda il rendimento in Serie A, dove ha partecipato a 15 goal della 'Vecchia Signora' (7 marcature e 8 assist). Non solo goleador, ma anche rifinitore d'eccezione: una 'trasformazione' che Pirlo avrà gradito parecchio.

15 - Alvaro Morata ha partecipato a 15 gol in questo campionato, suo record in una stagione di Serie A (sette reti, otto assist). Torero.#JuveLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2021

Per Morata una rinascita in tutti i sensi dopo aver lottato contro il Citomegalovirus che lo ha bloccato in tempi non sospetti: a DAZN ha rassicurato i tifosi bianconeri sul suo recupero, sempre più completo.

"Sembrava che avessi perso la forza, ora per fortuna sto recuperando e mi sento sempre meglio. Oggi era una partita importantissima per mandare il messaggio che noi ci siamo. Finché ci saranno dei punti a disposizione noi lotteremo".

Ronaldo è partito dalla panchina e per Morata ci sono state più responsabilità: sostenere il peso dell'attacco, a quanto pare, non è un problema.

"Quando si gioca con il migliore attaccante della storia del calcio si pensa ad assisterlo bene e poi fare goal, quando lui non gioca è normale pensare di più alla soddisfazione personale. Fare assist mi piace. Rabiot? Ha tirato una martellata".

Ora la testa è rivolta al match da dentro o fuori contro il Porto, che determinerà l'interruzione o il prosieguo dell'avventura dei campioni d'Italia in Champions League.