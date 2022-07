Morata ha deciso: vuole restare all'Atletico Madrid

Nonostante il corteggiamento di club inglesi e il ritorno della Juve, Morata vuole restare all'Atletico Madrid. Può partire solo per 30-35 milioni.

Alvaro Morata ha deciso di posare la valigia. L'attaccante, rientrato all'Atletico dopo il prestito biennale alla Juventus, secondo quanto appreso da GOAL vuole restare a Madrid.

Lo spagnolo d'altronde ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e l'Atletico, alle prese con qualche difficoltà economica, potrebbe decidere di tenerlo in rosa.

Nonostante l'interesse mostrato per Morata da alcuni club di Premier League e il possibile ritorno di fiamma della Juventus, insomma, l'attaccante vorrebbe rimanere a Madrid e giocarsi le sue carte anche in vista dei Mondiali in Qatar.

L'unica cosa che potrebbe cambiare nuovamente la situazione sarebbe un'offerta cash da 30-35 milioni di euro. Offerta davanti a cui l'Atletico Madrid potrebbe vacillare e decidere di sacrificare Morata per arrivare ad altri obiettivi.