Morata contro il VAR: "Nella nostra area guardano di tutto"

L'attaccante dell'Atletico Madrid protesta per l'utilizzo del VAR: "Nella nostra area riguardano di tutto, quando c'è un rigore per noi non succede".

Doveva risolvere la maggior parte delle controversie arbitrali invece il VAR è ormai al centro del mirino di molti tra allenatori e giocatori. Elenco a cui si aggiunge adesso anche Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus, oggi all'Atletico Madrid, protesta per la presunta mancanza di omogeneità nell'utilizzo del VAR da parte degli arbitri. A scatenare la rabbia di Morata quanto accaduto nella gara contro il Rayo Vallecano, ma non solo. "Abbiamo l’amaro in bocca. Personalmente non ci capisco più niente, nella nostra area guardano di tutto. Quando c’è un rigore chiaro per noi, invece, non succede allo stesso modo". Morata quindi spiega cosa a suo dire non funzioni nell'utilizzo del VAR. "Il VAR serve ad aiutare ma non ci sono gli stessi criteri. L’altro giorno mi è stato annullato un gol per un fallo e neanche avevo toccato l’avversario. Quando fai delle domande, non ci sono spiegazioni. Con il VAR dovrebbe essere invece tutto più chiaro".