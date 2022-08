Il Monza prepara il triplo colpo: Pablo Marí, Rovella e Petagna

Il mercato in entrata del Monza non si ferma: è fatta per Pablo Marí, per Rovella c'è la concorrenza della Salernitana. Petagna in uscita dal Napoli.

Il Monza è sicuramente la squadra che più di tutte ha annunciato dei nuovi colpi in entrata: l'esperto Adriano Galliani ha completamente rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Giovanni Stroppa, il che dovrebbe rendere il salto dalla Serie B alla A molto meno traumatico.

Eppure, nonostante le tante novità, i colpi in canna dei brianzoli non si sono affatto esauriti: nei prossimi giorni potrebbero essere messi sotto contratto altri tre elementi, uno per reparto.

Quello più vicino è Pablo Marí: è praticamente fatta per il difensore spagnolo, ammirato tra le fila dell'Udinese che lo aveva preso in prestito dall'Arsenal, con cui ha disputato le recenti amichevoli. L'addio all'Inghilterra, a questo punto, è ormai scontato.

Per il centrocampo l'obiettivo è Nicolò Rovella: la Juventus è pronta a cederlo nuovamente in prestito per regalargli un minutaggio maggiore, e l'ipotesi biancorossa appare praticabile. Il Monza dovrà però vincere la concorrenza della Salernitana, decisa a non farsi scappare uno dei talenti più in vista del nostro movimento.

Fari puntati anche sull'attacco, probabilmente il reparto che più di tutti necessita di un puntellamento: il sogno mai nascosto resta Andrea Petagna, chiuso al Napoli dal titolarissimo Osimhen e attratto dall'ambizioso progetto brianzolo.

Per dare l'ok alla cessione, il club partenopeo dovrà prima ufficializzare un sostituto: in caso contrario, Spalletti non vorrebbe privarsi dell'ex Milan, considerato prezioso nelle rotazioni che in una stagione lunga e logorante rappresentano un'arma fondamentale per restare in corsa in tutte le competizioni.