Monza-Torino 1-2: Miranchuk e Sanabria rovinano l'esordio dei brianzoli

Con una rete per tempo, il Torino inizia nel migliore dei modi il proprio campionato. Storico, ma inutile, il goal in extremis di Mota per il Monza.

Il Torino dimentica le tensioni estive, il Monza stecca all'esordio assoluto in Serie A. I granata si impongono per 2-1 grazie a una rete per tempo, messe a segno dal neo acquisto Miranchuk e poi da Sanabria. Grande protagonista proprio l'ex attaccante del Genoa, autore di un assist e di un goal. Storico quanto inutile il punto della bandiera di Mota Carvalho al 94', il primo del Monza nella massima serie.

Completamente rinnovato rispetto al campionato di Serie B (in campo i vari Sensi, Marlon, Pablo Marí, Petagna, ma non solo), il Monza ci prova ma paga probabilmente lo scotto dell'esordio. Complessivamente, i granata di Juric hanno il merito di sfruttare le chances a disposizione in una sfida che non ne ha proposte moltissime.

LA FOTO

Getty Images

IL TWEET

MONZA-TORINO, I GOAL

MONZA-TORINO 0-1, 43' MIRANCHUK - Azione tutta di prima intenzione da parte degli uomini di Juric, con Sanabria che premia l'inserimento in area del russo e quest'ultimo che, con un dolce tocco d'esterno, batte Di Gregorio.

MONZA-TORINO 0-2, 66' SANABRIA - Rimpallo nell'area del Monza, Ricci recupera e centra morbidamente col sinistro, che in acrobazia da zero metri fulmina nuovamente Di Gregorio.

MONZA-TORINO 1-2, 94' MOTA CARVALHO - D'Alessandro entra in area da sinistra, Milinkovic-Savic non trattiene il suo cross e Mota, a porta vuota, non può sbagliare. Rete inutile, perché dopo pochi secondi il direttore di gara fischia la fine.

MONZA-TORINO, LA MOVIOLA

Gara molto tranquilla tra Monza e Torino. Non ci sono particolari episodi da moviola da segnalare.

MONZA-TORINO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MONZA-TORINO

MARCATORI: 43' Miranchuk (T), 66' Sanabria (T), 94' Mota (M)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 5, Pablo Marí 5, Carlos Augusto 5.5 (64' Carboni 5); Birindelli 6, F.Ranocchia 6 (64' Mota 6.5), Barberis 5, Valoti 6 (80' Gytkjaer sv), D'Alessandro 6.5; Petagna 5 (80' Sensi sv), Caprari 5.5 (64' Ciurria 5.5). All. Stroppa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Adopo 6 (70' Segre sv), Rodriguez 6.5; Singo 6 (81' Lazaro sv), Linetty 6, Ricci 7 (90' Ilkhan sv), Aina 7; Miranchuk 7 (46' Vlasic 5.5), Radonjic 6.5; Sanabria 7.5. All. Juric

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Singo, Adopo, Pablo Marí

Espulsi: nessuno