Monza senza freni: ufficiale l'arrivo di Donati, in chiusura Barillà

I brianzoli mettono a segno altri due colpi: il terzino ex Lecce e Mainz firma fino al 2023, a un passo anche l'interno di centrocampo del Parma.

Rifatto l'attacco con i due colpi esotici Gytkjaer e Maric, il primo dalla e il secondo direttamente dalla Croazia, il Monza ufficializza un altro arrivo a cinque stelle per la Serie B: Giulio Donati.

Il terzino destro, appena svincolatosi dal , ha firmato un contratto fino al 2023 con il club brianzolo. A trent'anni, l'ex e Leverkusen torna in Serie B. Ci aveva giocato l'ultima volta col Grosseto nel 2012/13.

26 presenze con l'Under 21 azzurra, Donati si prepara alla sua seconda esperienza italiana dopo essere tornato dai sei anni trascorsi in . Per Brocchi un rinforzo di altissimo profilo per la B.

E non è finita. Adriano Galliani potrebbe presto regalare al tecnico anche Antonino Barillà. Trattativa ai dettagli col 32enne centrocampista del , che dopo due anni in A torna in B, dove ha già giocato proprio con i crociati, Trapani e Reggina.