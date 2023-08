Monza, scatto per Akpa Akpro: sorpasso sull'Empoli, chiusura vicina

Il club brianzolo si inserisce nella corsa al centrocampista di proprietà della Lazio: sorpasso effettuato sull'Empoli e accordo vicino.

La Lazio e Jean-Daniel Akpa Akpro sono pronti a dividere le loro strade. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2025, il club biancoceleste e il centrocampista francese di origini ivoriane si diranno addio prima del prossimo primo settembre, data di chiusura della finestra estiva di calciomercato.

Dopo l’esperienza in prestito agli ordini di Paolo Zanetti nella passata stagione, Akpa Akpro sembrava vicino al ritorno all’Empoli, ma nelle ultime ore l’inserimento del Monza ha cambiato le carte in tavola.

Come riferisce Sky Sport, il club brianzolo è vicino alla chiusura della trattativa per il centrocampista che il prossimo 11 ottobre compirà 31 anni.

Sulle tracce di Akpa Akpro c’era anche il Verona, così come il Tolosa, club in cui il calciatore è cresciuto e che gli poteva garantire un posto nella rosa che disputerà la prossima Europa League.

Il blitz del Monza sembra essere decisivo, con il sorpasso sull’Empoli che pare definitivo: attesa la chiusura a breve.

Nella passata stagione, Jean-Daniel Akpa Akpro ha totalizzato 24 apparizioni con la maglia dell'Empoli, con un goal all’attivo nel match contro il Bologna.

Arrivato in Italia alla Salernitana (2 goal e 6 assist in 61 presenze) dopo il percorso al Tolosa, con cui totalizza 6 goal e 10 assist in 132 presenze, il classe 1992 si trasferisce in biancoceleste nel 2020.

Con la Lazio colleziona un solo goal in 55 apparizioni, quello nella fase a gironi di Champions League contro il Borussia Dortmund.