Monza-Piacenza 4-1: primo goal per Ranocchia, esordio di Sensi

Il Monza supera il Piacenza in amichevole: prima rete in biancorosso per Ranocchia, esordio per Sensi che sfiora anche il goal.

In quel di Monzello, il Monza non lascia scampo al Piacenza, compagine militante in Serie C: 4-1 dei lombardi e ottime indicazioni per mister Stroppa, che può essere soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi.

Ai brianzoli bastano tre minuti per sbloccare l'impasse: bella azione di Birindelli e cross dalla sinistra per la testa di Valoti, abile a staccare tra Cosenza e Nava e a infilare Rinaldi. Il portiere piacentino subisce anche il 2-0 di Mota Carvalho: ancora un goal per via aerea, stavolta su assist di Barberis direttamente da punizione.

Zunno dimezza lo svantaggio con un gran destro a giro nel recupero del primo tempo ma, prima della consueta girandola di cambi, è Ranocchia a trovare la prima gioia personale col Monza: stacco imperioso in anticipo sul portiere avversario, praticamente il piatto migliore della casa.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex Inter lascia il campo all'ora di gioco, quando invece inizia la gara di Sensi, all'esordio col Monza: fin dai primi istanti dimostra di essere al centro del gioco, toccando diversi palloni e sfiorando la rete con un destro ben parato dall'estremo difensore del Piacenza.

A prendersi la scena è anche un altro nuovo entrato, Siatounis, bravo nel tenere basso il pallone per infilarlo all'angolino più lontano col mancino: a propiziare l'azione è proprio una grande giocata di Sensi, già a suo agio nel centrocampo di Stroppa.

IL TABELLINO

MONZA-PIACENZA 4-1

Marcatori: 3′ Valoti (M) 33′ Mota (M) 46′ pt Zunno (P) 53′ Ranocchia (M), 80' Siatounis (M)

MONZA 1° TEMPO (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota, Vignato. All. Stroppa

MONZA 2° TEMPO (3-5-2): Sorrentino; Antov (60' Bettella), Ranocchia (60' Marrone), Caldirola; Birindelli (60' Molina), Ciurria, Barberis (60' Siatounis), Valoti (60' Sensi), D'Alessandro (60' Carlos Augusto); Mota (60' Mancuso), Gytkjaer.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Nava, Cosenza, Rizza; Munari, Suljic, Nelli, Zunno; Dubickas, Cesarini. All. Scalise

Ammoniti: -

Espulsi: -