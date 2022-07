Monza-Novara dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I brianzoli ospitano il Novara nel quarto test estivo: dove seguire il match in diretta tv, streaming e le probabili formazioni.

Il Monza prosegue il proprio percorso di avvicinamento al suo primo campionato di Serie A ospitando il Novara per il quarto test amichevole estivo dei brianzoli.

Dopo le prime uscite stagionali contro Bellinzona, Piacenza e Renate, la squadra di Stroppa ospita il club piemontese reduce dal recente ritorno tra i professionisti dopo il salto dalla Serie D alla C.

La squadra allenata da Marco Marchionni disputerà la stagione 2022/2023 nel girone A della terza divisione nazionale.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monza-Novara: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-NOVARA

La gara amichevole tra Monza e Novara si disputerà sabato 30 luglio 2022 al Centro sportivo di Monzello. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE MONZA-NOVARA IN TV

Monza-Novara verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre.

MONZA-NOVARA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra i brianzoli e i piemontesi si potrà seguire su Sportitalia anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricare l'app compatibile su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-NOVARA