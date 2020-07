Il Monza bussa all'Inter: suggestione Esposito

Il Monza piomba su Sebastiano Esposito: i brianzoli, neopromossi in Serie B, pensano al talento dell'Inter in prestito.

Il Monza di Berlusconi e Galliani pensa a Sebastiano Esposito. Sondaggi con l' per il prestito del giovane attaccante, su cui hanno messo gli occhi anche club di (vedi , e Samp).

I brianzoli, freschi di promozione in B, come fa sapere 'Sky' sarebbero interessati a rilevare Esposito a titolo temporaneo per regalarlo a Brocchi in vista della prossima stagione.

Sul futuro del gioiellino nerazzurro, classe 2002, regna l'incertezza: fermo restando che il cartellino resterà nelle mani dell'Inter e il rinnovo è dietro l'angolo, c'è da capire dove sarà ceduto per farsi le ossa e giocare con continuità.

Il 2019/2020 di Esposito, ben visto da Conte, recita 13 presenze e un goal tra campionato e coppe.