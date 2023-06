Il Monza vuole Gagliardini: attesa la risposta del giocatore

Gagliardini, in scadenza con l'Inter, potrebbe essere un colpo a zero per il Monza: risposta attesa nelle prossime ore.

Ultime ore da giocatore dell'Inter per Roberto Gagliardini: dal 1° luglio farà ufficialmente parte del novero degli svincolati, mettendo fine ad un rapporto iniziato nel gennaio 2017 con l'acquisto dall'Atalanta. Il classe 1994 ha già comunque una forte pretendente, intenzionata a scommettere su di lui: come riportato da 'Sky Sport' si tratta del Monza dell'amministratore delegato Adriano Galliani, che nella giornata di giovedì ha avuto dei contatti col centrocampista. Il navigato dirigente brianzolo si aspetta una risposta nelle prossime ore, che dovrebbe essere positiva: l'ottimismo per la buona riuscita dell'affare, in casa Monza, è più che palpabile. Gagliardini rimarrebbe così in Lombardia e, aspetto importante, ancora in Serie A per giocarsi le proprie carte in un contesto con meno concorrenza rispetto alla parentesi interista.