Il Monza prova il colpaccio: tentativo per Giovinco

Il Monza sogna l'immediata promozione in Serie A: contatti con Sebastian Giovinco, attualmente in forza all'Al-Hilal.

Giulio Donati, Andrea Barberis, Mirko Maric: alla lista degli acquisti dell'ambizioso Monza potrebbe aggiungersi un nome di grido che all'estero sta entusiasmando a suon di goal.

Come riportato da 'Sky Sport', Sebastian Giovinco è il profilo individuato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per aggiungere qualità alla rosa a disposizione di mister Cristian Brocchi, chiamato a conquistare la prima storica promozione in dopo aver vinto in carrozza il girone A di Serie C.

Lo scoglio maggiore da superare al momento è rappresentato da alcune perplessità mostrate dall'ex , attualmente sotto contratto con i sauditi dell'Al-Hilal dove percepisce un ingaggio faraonico da 10 milioni di euro netti.

Altre squadre

Serviranno dunque argomenti convincenti per riportare Giovinco in ad oltre cinque anni di distanza dall'ultima esperienza tra i nostri confini con la maglia della , lasciata nel gennaio 2015 per accettare la ricca proposta del .