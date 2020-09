Il Monza sogna con Boateng: visite mediche per il ghanese

Kevin-Prince Boateng alle visite mediche col Monza: contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

La Serie B 2020/2021 del Monza è iniziata con uno 0-0 interno contro la , graziata da Gytkjaer che si è fatto parare un calcio di rigore da Berisha nel finale.

I tifosi brianzoli potranno presto consolarsi con un colpo da novanta sul mercato: è fatta per l'arrivo dalla di Kevin-Prince Boateng, tornato a Firenze dopo l'esperienza in prestito al .

L'articolo prosegue qui sotto

Come riferito da 'Sky Sport', l'attaccante ghanese ha svolto le visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in al termine della stagione.

Altre squadre

Boateng si rimetterà in gioco a 33 anni in un campionato di livello inferiore per tornare a fare la differenza come ai tempi del , con cui vinse uno Scudetto nell'annata 2010/2011.

28/9/2018-28/9/2020

Due anni fa il Monza passava a Silvio Berlusconi!😍🔴⚪️https://t.co/Knum3DQqXd pic.twitter.com/QxFw7h1jnI — AC Monza (@ACMonza) September 28, 2020

L'ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, peraltro secondo anniversario dell'inizio della gestione di Silvio Berlusconi al Monza.