Il Monza pensa in grande per l'attacco: idea Giuseppe Rossi

L'attaccante ex Fiorentina è tornato in campo dopo quasi due anni in MLS: il club neopromosso in Serie B ci pensa.

Dopo la Serie B, subito la . Il Monza targato Berlusconi-Galliani pensa in grande, da subito. Per provare il doppio salto e approdare immediatamente tra i grandi. Puntando su certezze, ma anche scommesse. Come potrebbe essere Giuseppe Rossi.

L’attaccante di origini Statunitensi da tempo non trova più continuità a causa degli infortuni. Secondo ‘Tuttosport’, il Monza sarebbe pronto a scommetterci, anche in Serie B, qualora l’attaccante desse il proprio ok.

Al momento Rossi è tesserato con il , squadra di . Il 33enne ha fatto in tempo a giocare una partita prima a marzo che il lockdown fermasse tutto. Non scendeva in campo in una gara ufficiale dal maggio 2018. Si è anche allenato con lo United per tenersi in forma.

Altre squadre

Oltre all’esperienza (si parla anche di Massimo Coda del ) il Monza vuole anche talento. Per questo secondo ‘Sky Sport’ ha messo nel mirino anche il giovane talento Asencio, classe 1998 di proprietà del in prestito al .