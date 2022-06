Monza scatenato: accordo con l'Inter per Sensi, la palla passa al giocatore

I brianzoli hanno scelto il mediano dei nerazzurri: accordo per il prestito, ma ora deciderà il giocatore. Ieri cena con l’Atalanta per Pessina.

Sono ore caldissime in casa Monza. Il mercato del club brianzolo entra nel vivo con diverse operazioni sul tavolo per rinforzare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa. La dirigenza del club biancorosso è concentrata in particolare sul centrocampo con due nomi cerchiati nella lista del direttore sportivo Antonelli: Stefano Sensi e Matteo Pessina.

Nell'incontro che si è tenuto oggi nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, il club nerazzurro e il Monza hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito secco per una stagione di Stefano Sensi. Il centrocampista marchigiano, reduce dall'esperienza alla Sampdoria, dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore e decidere se vestire la maglia biancorossa.

Sensi è orientato ad accettare la proposta del Monza per rimettersi in gioco e recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione, ma darà la risposta definitiva nei prossimi giorni.

Adriano Galliani e il ds Antonelli continuano il pressing per Matteo Pessina. Il centrocampista piace ai dirigenti del Monza e potrebbe tornare a vestire la maglia della società brianzola. Una questione, oltre che tecnico-tattica, legata alle liste, con il calciatore classe 1997 che è cresciuto proprio nel vivaio del club.

Nella cena di ieri sera tra la dirigenza del Monza e quella dell'Atalanta si è parlato ancora del cartellino di Pessina. Il club biancorosso ha già il sì del 25enne centrocampista, mentre al momento manca ancora l'intesa tra le due società.

Il Milan è spettatore interessato. Il club rossonero vanta il 50% sulla futura rivendita del centrocampista monzese.