Montella fa il punto: "Chiesa è da valutare oggi, Pedro è pronto"

Montella fa il punto sugli infortunati alla vigilia della sfida al Franchi con il Lecce: "Chiesa non si è allenato per tutta la settimana".

La punta al ritorno alla vittoria dopo tre passi falsi consecutivi. Al Franchi arriva il , con Vincenzo Montella che deve fare i conti con gli infortuni, tra i quali quello di Federico Chiesa.

In conferenza stampa il tecnico ha spiegato che il classe 1997 sarà da valutare nelle prossime ore, poiché non si è allenato di fatto per tutta la settimana.

"Ieri non si è allenato con la squadra, è da 5-6 giorni che non si allena, lo valutiamo oggi. Mi piacerebbe averlo anche per 10 minuti. Quando un calciatore recupera da un infortunio deve star bene fisicamente e mentalmente. Ci sono calciatori che hanno soglia di dolore più alta, chi gioca con infiltrazioni e chi meno. Spesso si recupera fisicamente e non mentalmente perché non si è sicuri. Mi auguro che Federico possa recuperare perché è un valore assoluto per la Fiorentina e per il calcio italiano".

Attesa anche per Pedro, acquistato in estate dal Fluminense per una cifra importante e ancora mai protagonista, fermo soltanto a 9 minuti contro il . Montella spiega che l'attaccante brasiliano ha bisogno di abituarsi.