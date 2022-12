Mondiali di "Serie A": i protagonisti del nostro campionato ancora in corsa in Qatar

Tutte e quattro le semifinaliste mondiali hanno almeno un calciatore proveniente dal nostro campionato. Ecco come stanno andando in Qatar.

Tra sorprese e riconferme, il Mondiale in Qatar si avvia alle battute finali. La Francia punta alla difesa del titolo ma per farlo dovrà superare il Marocco, la cenerentola di questo torneo.

Dall'altra parte del tabellone invece la Croazia vuole tornare in finale come quattro anni fa e dovrà vedersela con le ambizioni iridate dell'Argentina di Messi e Scaloni.

Indipendentemente da chi si aggiudicherà il torneo, c'è già una certezza: almeno un calciatore che milita in Serie A tornerà in Italia da detentore della Coppa del Mondo.

ARGENTINA

La colonia di Serie A tra le fila dell'Albiceleste vede impegnati Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Paulo Dybala e Leandro Paredes.

Il loro rendimento nel torneo fin qui è stato abbastanza di basso profilo. L'attaccante dell'Inter non ha ancora messo a segno un goal, ma da parte sua ha trasformato il rigore decisivo contro l'Olanda ai quarti di finale.

I due juventini non sono riusciti ancora a incidere in termini realizzativi, ma Scaloni ci sta puntando a differenza di quanto fatto con Dybala. Il numero 21 romanista non ha ancora disputato un minuto in Qatar. Una scelta che lascia molti stupiti.

CROAZIA

Tra le fila dei vicecampioni del Mondo ci sono quattro calciatori che provengono dal nostro campionato. Martin Erlic, difensore del Sassuolo, non ha ancora giocato neanche per uno spezzone di gara, mentre l'interista Marcelo Brozovic è una delle colonne portanti della nazionale di Dalic.

Vlasic del Torino e Pasalic dell'Atalanta rappresentano due risorse per il ct croato, che li sta mandando in campo quasi sempre a partita in corso. I due (insieme a Brozovic) hanno anche realizzato i rispettivi rigori nella sfida degli ottavi contro il Giappone.

FRANCIA

Nella nazionale campione del Mondo in carica e che punta alla riconferma si sta ritagliando un ruolo da protagonista l'attaccante del Milan Olivier Giroud.

Il numero 9 transalpino, che nel 2018 non aveva segnato nemmeno un goal, in questa edizione dei Mondiali è già a quota 4 reti. L'ultima delle sue realizzazioni è stata decisiva nella sfida dei quarti contro l'Inghilterra.

Insieme a lui, sta dando un contributo importante anche il compagno di squadra Theo Hernandez. Il terzino sinistro, diventato titolare dopo l'infortunio del fratello Lucas, è una delle risorse più incisive della nazionale di Deschamps.

Bene anche Adrien Rabiot: il centrocampista juventino sta dando sostanza e quantità al centrocampo francese e ha segnato il primo goal della spedizione dei Bleus in Qatar.

MAROCCO

Ha già scritto la storia, diventando la prima nazionale africana a qualificarsi per una semifinale di un Mondiale. Ma ora il Marocco non ha intenzione di fermarsi e vuole sovvertire ogni pronostico.

Dopo aver vinto il girone con avversarie come Belgio e Croazia e aver eliminato le due iberiche Spagna e Portogallo, ora la nazionale del ct Regragui vuole mettere i bastoni tra le ruote ai campioni del Mondo della Francia.

Per farlo, può contare su uno dei suoi grandi protagonisti: Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina sta avendo un rendimento da top player in Qatar e pur non essendo al meglio fisicamente il suo contributo sta risultando decisivo.

Grinta, quantità, recupero di un numero corposo di palloni e protezione del reparto arretrato sono solo alcune delle caratteristiche di cui sta dando sfoggio al Mondiale.

Insieme a lui c'è un altro "italiano". Si tratta di Walid Cheddira, centravanti del Bari che milita in Serie B e ancora a secco in termini realizzativi. Non potrà dare il suo contributo in semifinale essendo stato espulso contro il Portogallo.