Chi ha vinto più Mondiali? Albo d'oro, classifica e paesi ospitanti

Quali sono le squadre che hanno vinto più Mondiali? Quali sono i paesi che hanno ospitato la competizione? Chi ha vinto ogni edizione?

Se le Olimpiadi sono la competizione sportiva più importante al mondo, che accorpa svariate discipline, i Mondiali di calcio sono senza dubbio quelli più importanti relativamente ad un solo sport. Vincere il torneo internazionale consegna alla leggenda.

Se conquistare i Mondiali porta al mito, ottenerne più di uno durante la propria carriera va oltre: basti pensare all'Italia degli anni '30, ma sopratutto l'inimitabile Brasile di Pelè, capace di conquistare tre edizioni del torneo in appena quattro edizioni.

Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l'offerta!

CHI HA VINTO PIU' MONDIALI?

Il Brasile è senza dubbio la Nazionale più famosa nel mondo del calcio, in virtù dei suoi cinque titoli. L'Italia e la Germania vengono subito dopo con quattro, grazie al trofeo ottenuto rispettivamente nel 2006 e nel 2014. Oltre il podio le due sudamericane Argentina e Uruguay, ovvero la rappresentativa che non vince da più tempo (1950) e i Campioni in carica della Francia. Possono contare su una coppa anche Inghilterra e Spagna.

Coppe vinte Nazione 5 Brasile 4 Germania 4 Italia 2 Argentina 2 Uruguay 2 Francia 1 Inghilterra 1 Spagna

L'ALBO D'ORO DEI MONDIALI

La prima Nazionale a conquistare il titolo di Campione del Mondo è stata l'Uruguay, per poi entrare nell'era dell'Italia: con il secondo trionfo dei sudamericani, fino al 1954 il Mondiale era di sole due rappresentative. Dopo l'entrata in scena della Germania è nato il mito del Brasile.