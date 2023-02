Mondiali 2030, candidatura del Sudamerica: partnership tra Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay

Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay pronte ad ospitare i Mondiali del 2030: il Sudamerica presenterà ufficialmente la propria candidatura.

Altri quattro Paesi si mostrano pronti ad ospitare i Mondiali del 2030. Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay scaldano i motori, rimettendo nelle mani della FIFA la decisione di far disputare o meno in Sudamerica l'edizione del torneo in programma tra 7 anni.

Nel pomeriggio la CONMEBOL ufficializzerà la candidatura, con la speranza di ottenere l'assegnazione dell'edizione della Coppa del Mondo che seguirà quella del 2026, destinata a Canada, Messico e Stati Uniti.

I Mondiali 2030 saranno quelli del Centenario: la prima volta che la manifestazione andò in scena, infatti, risale al 1930. Dove? In Uruguay. Ragion per cui, in Sudamerica, fanno leva su tale aspetto e tentano il colpo grosso, recapitando la propria candidatura.

Al momento, oltre alla partnership Argentina-Cile-Paraguay-Uruguay, gli altri Paesi in lizza sono: Spagna, Portogallo e Ucraina (candidate congiunte); Egitto, Grecia e Arabia Saudita (congiunte).