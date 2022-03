Mondiali, rivoluzione dal 2026: 48 squadre e solo 16 Nazionali europee

Se la clamorosa esclusione da Qatar 2022 nei playoff per mano della Macedonia del Nord, in Italia fa gridare ad una rivoluzione per rilanciare le ambizioni del nostro calcio in campo internazionale, il ribaltone per il momento lo pone ufficialmente in essere la FIFA ed interesserà i Mondiali. Nello specifico, tutto diventerà effettivo da quelli del 2026.

Tra 4 anni, l'edizione che verrà disputata in Canada, Messico e Stati Uniti, sarà la prima in cui il format del torneo iridato cambierà: nello specifico, vediamo come e in cosa.

MONDIALI, DAL 2026 LE SQUADRE PASSERANNO DA 32 A 48

Si parte dal numero delle squadre partecipanti: a cominciare dal 2026, le Nazionali che giocheranno i Mondiali saranno 48 e non più 32: la decisione, consentirà ad Africa ed Asia di annoverare un numero maggiore di compagini in una Coppa del Mondo rispetto a quanto avviene attualmente.

NUOVO FORMAT MONDIALI: PIU' NAZIONALI AFRICANE E ASIATICHE

Gli slot previsti dal 2026 in poi per le Nazionali africane ed asiatiche, saranno rispettivamente 9 ed 8. La FIFA, per raggiungere il numero totale di 48 partecipanti, ha suddiviso i 'pass' in questo modo:

16 per l'Europa (UEFA)

9 per l'Africa (CAF)

8 per l'Asia (AFC)

6 per il Nord-Centro America (CONCACAF)

6 per il Sudamerica (CONMEBOL)

1 per l'Oceania (OFC)

2 per chi vincerà i nuovi playoff

PLAYOFF MONDIALI: IL NUOVO FORMAT

Ricordando che la Nazionale del Paese ospitante verrà ammessa di diritto al torneo, ed illustrata la suddivisione degli slot per continente con cui raggiungere il numero di 48 partecipanti, importanti novità riguarderanno anche il format dei Playoff Mondiali.

Per qualificarsi all'edizione del 2026 e - naturalmente - a quelle che seguiranno, 2 Nazionali dovranno guadagnarsi la fase finale della competizione attraverso la 'lotteria' che tanto ha fatto soffrire e deluso il popolo azzurro: i playoff, appunto.

Prevista la partecipazione di 6 squadre appartenenti a ciascuna confederazione esclusa la UEFA: dunque, le restanti 5 (CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL e OFC) più una sesta squadra facente parte della confederazione che ospiterà la competizione. Chi, tra le 6 Nazionali, vanterà il miglior piazzamento nel Ranking FIFA, sarà testa di serie nei sorteggi e disputerà solamente la finale.

Le restanti 4 squadre, invece, si sfideranno in 2 partite dalle quali verrà fuori il nome delle Nazionali che poi approderà in finale raggiungendo le 2 teste di serie. Dalle 2 finali, poi, si saprà quali squadre voleranno ai Mondiali prendendosi i 2 slot dei 48 previsti dal nuovo format della FIFA.

NUOVO FORMAT MONDIALI DAL 2026: I PUNTI CARDINE DELLA RIVOLUZIONE

Dunque, ricapitolando: