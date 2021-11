Mondiale per Club 2021: il calendario e dove vederlo in tv e streaming

Il Mondiale per Club ha finalmente un Paese ospitante. La pandemia di Covid ha per ben due volte stravolto i piani della Fifa, che inizialmente aveva individuato nella Cina la nazione dove tenere la manifestazione nei mesi di giugno e luglio.

Progetto scartato per via dello svolgimento delle edizioni 2020 di Europei e Coppa America. In seguito il torneo si sarebbe dovuta svolgere in Giappone, che però ha fatto un passo indietro per via delle restrizioni legate alla pandemia.

Ecco quindi che il Mondiale per Club trova ospitalità negli Emirati Arabi Uniti, che saranno il palcoscenico della competizione dal 3 al 12 febbraio 2022.

A partecipare per l'Europa sarà il Chelsea, ultimo vincitore della Champions League. I Blues hanno partecipato al Mondiale per Club 2012 perdendo in finale contro il Corinthians e vanno quindi in cerca della prima vittoria nella loro storia.

MONDIALE PER CLUB: LE SQUADRE QUALIFICATE

Campione della Champions League - Chelsea (in campo dalla semifinale)

Campione della Copa Libertadores - Palmeiras (in campo dalla semifinale)

Campione della Champions africana - Al-Ahly (in campo dai quarti)

Campione della Champions asiatica - Al Hilal (in campo dai quarti)

Campione della Champions centro-nord americana - Monterrey (in campo dai quarti)

Campione degli Emirati Arabi Uniti , paese ospitante - Al Jazira (in campo dai quarti)

Campione della Champions oceanica - Auckland City (in campo dai quarti)

MONDIALE PER CLUB: IL SORTEGGIO

Primo turno Al Jazira-Auckland City Secondo turno Al Ahly-Monterrey Secondo turno Al Hilal-Al Jazira/Auckland City Semifinale Palmeiras-Al Ahly/Monterrey Semifinale Al Hilal/Al Jazira/Auckland-Chelsea

MONDIALE PER CLUB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Non è stata ancora annunciata la rete che manderà in diretta le gare del Mondiale per Club 2022.