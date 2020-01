Moncini al Benevento, è ufficiale: un bomber per Pippo Inzaghi

Gabriele Moncini lascia la SPAL e torna in Serie B dove giocherà col Benevento. Operazione a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro.

Nuova avventura in Serie B per Gabriele Moncini. L'attaccante, classe 1996, lascia la dove non ha trovato spazio in questo inizio di stagione per trasferirsi al di Filippo Inzaghi.

Con DAZN segui la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A comunicarlo è stata la stessa SPAL sul proprio sito ufficiale. La società, secondo 'Sky Sport', dovrebbe incassare circa 2,5 milioni di euro più bonus.

Gabriele #Moncini ceduto a titolo definitivo al Benevento.



In bocca al lupo Gabriele!💪🏻 pic.twitter.com/gC7IhgJGFg — SPAL (@spalferrara) January 7, 2020

"SPAL comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio srl le prestazioni sportive di Gabriele Moncini. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera".

Moncini ha firmato col Benevento per quattro e mezzo e spera di dare il suo contributo alla promozione della squadra, attualmente prima con ben 12 punti di vantaggio sul Pordenone. L'attaccante peraltro in Serie B ha già fatto benissimo col segnando ben 15 goal in 22 presenze nella scorsa stagione.