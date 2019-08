Monaco-Lione 0-3: la Ligue 1 inizia col botto

Fabregas espulso, Monaco in difficoltà, è iniziato il campionato francese: il Lione espugna il campo del Principato e parte alla grande con un tris.

Primo match in , subito big match, polemiche e tanto di cui parlare. A casa, ilottiene i primi tre punti della sua annata espugnando lo stadio del Principato per 3-0: gara in salita per i padroni di casa e impossibilità di recuperare il risultato abbastanza palese.

Già al quinto minuto di gioco il Lione ha trovato la rete del vantaggio, con Dembelè che risulta essere così il primo marcatore della stagione di Ligue 1. Stacco imperioso del giocatore francese e ospiti in vantaggio, con difesa di casa disattenta e l'estremo difensore Lecomte indeciso sul da farsi.

Il Monaco appare poco motivato e alle difficoltà iniziali si aggiunge anche l'episodio che coinvolge Fabregas in area Lione. Mezzo sgambetto ad un avversario, non proprio esagerato, e VAR immediato: il direttore di gara opta per l'espulsione tra l'incredulità del centrocampista spagnolo e dell'intero stadio.

Da qui il Monaco non ne ha più e il raddoppio del Lione è inevitabile. Lecomte stavolta è realmente colpevole sul tiro di Depay, centrale e forse ingannevole per il portiere francese: 2-0 e gara chiusa. C'è tempo anche per il tris di Tousart, in questo caso imparabile per il numero uno.

Un risultato che orta subito i biancorossi, reduci da una stagione a dir poco dura, a doversi leccare le ferite.

Dopo il terzo posto della passata stagione il Lione punta invece a mettere i bastoni tra le ruote del . E' infatti la squadra di Sylvinho quella più pronta a sfidare i parigini per il titolo, nonostante i Campioni in carica siano i favoritissimi ancora una volta.

Il Monaco non sembra pronto per tornare a lottare per il titolo, ma le prossime settimane daranno maggiori indicazioni. Intanto il Lione è la prima squadra a vincere una partita di Ligue 1: il campionato francese inizia nel suo segno.