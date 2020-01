Monaco su Kalinic: la Roma pensa a Favilli

Pressing del Monaco su Nikola Kalinic sul 'gong', ecco perchè la Roma si cautela e valuta Andrea Favilli del Genoa.

Nome a sorpresa nelle ultime battute di mercato in casa . Andrea Favilli può sostituire Nikola Kalinic, finito nel mirino del .

Lo riferisce 'Sky', spiegando come il club del Principato sia in pressing sui giallorossi per l'attaccante croato: a quel punto, qualora l'operazione dovesse andare a buon fine, la Roma dovrà reperire un vice-Dzeko.

E il nome sul taccuino del ds Petrachi è quello di Favilli, poco impiegato al ma considerato di ottime prospettive: l'effetto domino è servito.