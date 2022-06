Modena, il presidente Rivetti sogna Lautaro Martinez: "Sarebbe la ciliegina sulla torta"

Il numero uno del Modena pensa in grande dopo la promozione in Serie B: "Ma non pensiamo subito al doppio salto, dobbiamo lavorare".

Il suo nome ha fatto storia nel mondo della moda, grazie al marchio Stone Island. Da poco tempo Carlo Rivetti ha deciso di buttarsi anche nel calcio, acquistando il Modena, la squadra della sua città. Con la promozione di quest’anno dalla Serie C alla Serie B, il club emiliano può iniziare un percorso di crescita importante. A ‘Fanpage’ Rivetti ha ricordato l’inizio della sua avventura. "40 anni fa sono arrivato in Emilia dove ho iniziato, o meglio ho continuato, la mia storia imprenditoriale. Appena ho avuto la possibilità ho deciso che mi sarebbe piaciuto rendere in parte quello che mi è stato donato da quella terra. C'era l'opportunità di acquisire il Modena Calcio e quindi abbiamo deciso di farlo". E poi, finalmente, la promozione. “Abbiamo lavorato per costruire un gruppo, una squadra che sapevamo essere molto buona. All'inizio siamo partiti molto male, però è stata poi la cosa più bella perché è stata combattuta e sofferta". Ora è tempo anche di sognare. Con un desiderio in particolare, pur molto poco realizzabile al momento. “Se posso andare a briglie sciolte, visto anche i problemi che abbiamo avuto con le punte quest'anno e avendo io una nonna argentina, Lautaro Martinez sarebbe la ciliegina sulla torta". Rivetti però tiene anche i piedi per terra e non pensa subito all’obiettivo Serie A. "Nelle mie intenzioni non c'è quello di fare il doppio salto, perché ritengo che sia prematuro e dobbiamo ancora costruire molto".