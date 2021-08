Dall'UFC al campo: Khabib diventa calciatore e firma per la Legion Dynamo Makhachkala

Il lottatore russo è pronto a una nuova avventura: dopo le MMA approda nel calcio, firmando un contratto per un club russo.

Per gli amanti del genere, Khabib Nurmagomedov è stato e resterà sempre uno dei lottatori più celebri, se non il più forte, di MMA, nonché uno dei massimi rappresentanti della UFC. Dopo aver difeso un'ultima volta il titolo dei pesi leggeri contro Justin Gaethje lo scorso ottobre, e come conseguenza alla scomparsa del padre, ha lasciato l'ottagono. Adesso è pronto per una nuova avventura.

Sul ring non ha mai perso: 29 vittorie su 29, difendendo più volte la cintura. Fuori, però, l'altra sua grande passione è il calcio, come testimoniano diversi video pubblicati nel corso degli anni suoi social, che lo ritraggono durante diversi allenamenti.

A 32 anni, 33 a ottobre, dopo aver scritto la storia di uno sport Khabib vuole lasciare la sua impronta anche nel mondo del pallone: intanto ha posto le basi per farlo.

Il campione UFC ha firmato un contratto con la Legion Dynamo Makhachkala, club russo di terza serie fondato nel 2015 dall'ex Anzhi (di cui Khabib è tifoso accanito) Shamil Lakhiyalov, che nelle scorse settimane aveva ammesso:

"Khabib non ha bisogno di soldi, vuole giocare a calcio per divertirsi. Ha firmato con il nostro club per aumentare il livello del calcio in Daghestan".

Tifoso del Real Madrid, amico di Cristiano Ronaldo, l'ex lottatore è pronto a scendere in campo: dall'ottagono al rettangolo verde, con scarpini e maglia da togliere, questa volta, solo in caso di goal.