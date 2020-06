Mkhitaryan esce allo scoperto: "Voglio restare a Roma per i prossimi anni"

L'armeno non disdegnerebbe una permanenza a Roma: "Il mio cartellino appartiene all'Arsenal, penso ad allenarmi bene e duramente".

Arrivato la scorsa estate in prestito oneroso, Henrikh Mkhitaryan è stato frenato da frequenti problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità, senza impedirgli però di mettere a segno 6 reti nelle 20 volte in cui ha assaggiato il campo.

Un rendimento giudicato positivamente dalla , a cui piacerebbe che il trasferimento diventasse a titolo definitivo: bisognerà convincere l' proprietario del cartellino, a cui l'armeno è legato fino al 30 giugno 2021.

Intervenuto durante il podcast 'Futbol with Grant Wahl', l'ex non ha nascosto la voglia di rimanere in giallorosso anche negli anni a venire, pur consapevole che sarà necessario un accordo tra i club per far sì che questo scenario diventi realtà.

"Certo, mi piacerebbe giocare con la Roma sia la prossima stagione che quelle successive. Ho un contratto con l'Arsenal e non dipende da me: dovranno essere i club a raggiungere l'intesa per il valore del mio cartellino".

Mkhitaryan è pronto ad ogni evenienza, anche quella di un ritorno a Londra alla corte di Mikel Arteta che potrebbe regalargli una chance.