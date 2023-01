Miranda annuncia il ritiro a 38 anni: "Il momento è arrivato"

L'ex difensore dell'Inter lascia ufficialmente il calcio giocato: "Ringrazio tutti coloro che hanno fatto il tifo per me".

Fine della corsa per Joao Miranda, vecchia conoscenza della nostra Serie A per la sua militanza nell'Inter: a 38 anni, il difensore brasiliano ha infatti annunciato il ritiro dalla scena agonistica, mettendo il punto su una carriera professionistica durata quasi 20 anni.

Il classe 1984, che nel 2021 era tornato al San Paolo, si è congedato dai propri tifosi con questo video pubblicato sui vari canali social.

"Il momento è arrivato. A tutti coloro che hanno fatto il tifo per me, vanno i ringraziamenti più speciali. Grazie di tutto, calcio! La storia resta".

L'Inter gli ha reso omaggio augurandogli buona fortuna per il futuro.

Dopo aver militato nelle giovanili, Miranda ha esordito tra i professionisti del Coritiba nel 2004, per poi volare in Francia al Sochaux e tornare dopo una sola stagione in patria al San Paolo. Nel 2011 il grande passo con l'approdo all'Atletico Madrid: un quadriennio vincente, propedeutico al passaggio all'Inter nell'estate del 2015. Prima di un nuovo ritorno in Brasile al San Paolo, Miranda ha provato l'esperienza cinese al Jiangsu Suning, con cui ha vinto anche un campionato.

Nel suo palmares, tra gli altri trofei, spiccano soprattutto la Liga e l'Europa League conquistate con l'Atletico Madrid, oltre alla Coppa America e alla Confederations Cup vinte con la maglia del Brasile (indossata in 58 occasioni).