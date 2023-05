Miranchuk finisce ko: frattura al mignolo del piede

Ad annunciare l'infortunio del trequartista russo è Juric in conferenza stampa. Difficile il rientro prima della fine del campionato.

Tegola sul Torino. La squadra di Juric ha perso Aleksej Miranchuk per via della frattura a un dito del piede. Ad annunciare la sua defezione in vista della gara contro il Verona è stato lo stesso allenatore granata.

"Abbiamo perso Miranchuk perché si è rotto il mignolo del piede, non ci sarà. Per Radonjic ci vorrà ancora un po’".

In questa stagione il centrocampista russo è stato uno dei punti di riferimento della squadra granata, rendendosi protagonista di un buon avvio di stagione con 4 goal realizzati nel girone d'andata.

Poi il suo rendimento sotto porta è diminuito, ma il suo contributo alla causa è continuato ad arrivare con una serie di assist (7 in stagione).

Da capire ora quali saranno le tempistiche di recupero di Miranchuk, che a sole quattro giornate dal termine del campionato spera di riuscire a rientrare prima dell'ultimo turno in programma il prossimo 4 giugno.