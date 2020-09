Miranchuk all'Atalanta, arriva la conferma: c'è il comunicato nerazzurro

Superate le visite mediche è arrivato anche l'annuncio dell'Atalanta: Aleksej Miranchuk è un nuovo giocatore nerazzurro.

La notizia della fumata bianca era già stata comunicata dalla Mosca , ma mancava l'ultimo tassello delle visite mediche per la conferma definitiva del trasferimento di Aleksej Miranchuk all' . Dopo aver superato i test di rito il giocatore russo è stato annunciato anche dalla Dea.

Questo il comunicato dei nerazzurri tramite il proprio sito:

L'articolo prosegue qui sotto

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Aleksey Miranchuk dal ".

Altre squadre

Trequartista classe '95 dotato di gran tecnica: la stagione appena conclusa è stata la migliore del talento 24enne, che ha collezionato 16 goal tra campionato e . Spiccano in ambito europeo le due reti segnate alla : l'Atalanta ha il suo nuovo rinforzo per un reparto offensivo che ha perso (momentaneamente) un profilo importante come Josip Ilicic.