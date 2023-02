Milinkovic-Savic salta Salernitana-Lazio: fermato da una gastroenterite

Il centrocampista della Lazio è stato fermato da una gastroenterite nella notte: è stato convocato, ma salterà la gara dell'Arechi contro i campani.

Niente match contro la Salernitana per Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio è stato fermato da una gastroenterite nella notte: salterà la gara dell'Arechi contro i campani.

Milinkovic è stato in realtà inserito nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida in programma alle ore 15. Come detto, però, il centrocampista serbo non potrà scendere in campo.

Una defezione in extremis, dunque, per il tecnico biancoceleste con Vecino che a questo punto dovrebbe ereditare la casella da titolare nel centrocampo a tre della formazione capitolina.

Salernitana-Lazio, match d'esordio per Paulo Sousa in qualità di nuovo tecnico dei campani, perde dunque un atteso protagonista, messo ko da un'indisponibilità di natura fisica.

I convocati della Lazio:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic*, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero.

*convocato, ma non sarà in campo