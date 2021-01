Milik saluta il Napoli: a Marsiglia per visite e firma

Arek Milik sarà un nuovo giocatore del Marsiglia. Il polacco ha raggiunto la Francia per iniziare la nuova avventura, al Napoli 8 milioni più 4 bonus.

E’ ad un passo dal chiudersi l’avventura di Arkadiusz Milik al . L’attaccante polacco è atterrato a , per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che lo legherà all’OM.

Perché arrivi la definitiva fumata bianca è necessario che gli ultimi tasselli del puzzle vadano al loro posto. Napoli e Marsiglia hanno trovato un accordo economico sulla base di 8 milioni di euro più altri 4 di bonus ed il 20% di un’eventuale futura rivendita, con rinnovo fino al 2022 del contratto che lo lega ai partenopei.

Si tratta di un atto formale ma necessario, visto che Milik si trasferirà in con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà all’ottenimento di un punto dell’OM in campionato.

Giunge quindi ai titoli di coda la lunga (e non priva di polemiche) vicenda che ha avuto per protagonista Milik. L’attaccante polacco, il cui contratto che lo lega al Napoli scadrà a giugno, era da mesi sul mercato ma in estate, dopo essere stato dato ad un passo prima alla e poi alla Roma, aveva deciso di restare a Napoli con la possibilità di andare magari in scadenza.

Da tempo fuori rosa, avrà ora la possibilità di tornare in campo e di guadagnarsi una convocazione per i prossimi Europei.