Goal, critiche e infortuni: la storia di Milik col Napoli

Gonzalo Higuain via da tra mille rancori, Arkadiusz Milik idem. Il polacco doveva essere l'uomo in grado di raccogliere la pesante eredità del Pipita, invece il finale si è rivelato amaro e tumultuoso proprio come 4 anni e mezzo fa.

Arek arriva in nell'estate del 2016, quella del clamoroso trasferimento di Higuain dagli azzurri alla : il bomber scelto dal Napoli per sostituire l'argentino è lui, con assegno da 33 milioni staccato e versato nelle casse dell' . Tecnica, potenza e una carriera in ascesa: il club di De Laurentiis punta forte su Milik, certo di aver messo le cose a posto per svariati anni e rendere meno dolorosa la già caotica separazione dal Pipita.

E' il Napoli di Sarri, capace di esaltarsi palla a terra, ma al centro dell'attacco un po' di centimetri e muscoli non guastano. E comunque, in , il ragazzone nato a Tychy coi piedi aveva mostrato di saperci fare eccome: mancino forte e preciso, un dardo per i portieri avversari.

E allora sì, al netto dell'addio di un fuoriclasse del calibro di Higuain ben venga Milik: maglia 99 in stamperia (numero avuto anche all'Ajax), pronta per essere indossata nel vecchio 'San Paolo' e negli stadi d'Italia e d'Europa. Al sito dell'UEFA, Arek spiega i motivi dell'approdo sotto il Vesuvio.

"Sarri è speciale. Passa molto tempo a insegnarci la tattica, non mi era mai capitato in nessun altro club. Giochiamo un calcio molto offensivo e non tipicamente italiano. È un bel mix che mi piace molto. Per me è difficile paragonarlo ad altri allenatori, preferirei non farlo. Sono semplicemente felice di essere al Napoli e il fatto che ci sia lui in panchina ha contribuito a farmi scegliere questo club".

In effetti l'impatto di Milik su Napoli è da urlo: doppietta alla prima da titolare (4-2 al ), doppietta all'esordio in Champions con gli azzurri sul campo della , poi altri 3 goal distribuiti tra (2) e , fino al primo 'crac'. Crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto in Nazionale e un buio lungo 4 mesi, condito da un rientro a mezzo servizio per via dell'inattività: appena una rete in 14 partite e, con l'esplosione di Mertens centravanti, titolarità persa.

L'affetto della piazza e la voglia di recuperare il tempo perduto però sono più forti del ko, così Milik si presenta ai nastri di partenza del 2017/2018 con una forma migliore e determinato a sgomitare per tornare protagonista.

Il goal al alla prima di campionato fa ben sperare, peccato però che la disgrazia si accanisca sul polacco: -Napoli, 23 settembre 2017, 20 minuti da subentrato e seconda rottura del crociato, stavolta il ginocchio è quello destro.

I tempi sono più lunghi, rispetto al passato si vuole andare cauti: Milik torna a marzo 2018 per il rush finale del duello Scudetto con la , segnando l'1-1 nella rimonta 'da film' contro il e trovando il goal in altre 3 delle altre 11 partite disputate dal suo rientro. Tutto al netto della colossale occasione divorata col Milan a tempo scaduto nello 0-0 di San Siro, che avrebbe potuto cambiare le sorti della corsa al titolo.

La condizione sembra essere pian piano quella dell'Arek pre-crociati, tanto che l'arrivo di Ancelotti al posto di Sarri gli spalanca nuovi orizzonti tattici e psicologici. Carletto affida al polacco l'attacco azzurro come fu stabilito per il dopo-Higuain, i guai fisici gli concedono una tregua e lui ritrova continuità.

Ben 20 le reti siglate nel 2018/2019 in 47 gare, ma anche il macigno del miracolo di Alisson ad Anfield che impedisce al Napoli di passare i gironi di Champions. Numerosi goal all'attivo ma diversi sbagliati: è qui che comincia a incrinarsi il feeling tra Milik e i tifosi.

Feeling che va pian piano spegnendosi nella scorsa stagione, l'ultima del Milik azzurro, vissuta tra Ancelotti e Gattuso: il bottino realizzativo rimane convincente (14 sigilli in 35 presenze), ma le chances fallite aumentano e si intravedono le prime crepe che sanciranno il punto di non ritorno della 'story' tra Arek e il Napoli.

Verso metà annata, prima del cambio allenatore, il disappunto del 99 per la graduale esclusione dai titolari in favore di Llorente e Lozano.

Con l'arrivo di Ringhio e pandemia - tolto il penalty che decide la lotteria dei rigori con la Juve in finale di - dopo il lockdown i goal del polacco sono appena 2 in 13 apparizioni conditi da prestazioni sconcertanti: segnale eloquente dei dissapori legati al rinnovo, anticipati indirettamente da Gattuso a luglio.

"Un giocatore sa quando è finito un ciclo e si mette in testa una certa idea, che dobbiamo rispettare. Se non ha la testa giusta, poi si fa fatica ad allenarlo".

Il nodo contratto ha la meglio, come conferma il ds Giuntoli a ottobre col ragazzo già escluso dalle liste per campionato ed . Ad aumentare le acredini, inoltre, i rumors che lo vedrebbero in parola con la Juventus (per il popolo azzurro un film noto).

Nella finestra estiva è tutto fatto con la , poi la clamorosa fumata nera. Il diretto interessato, in uno sfogo concesso a 'SportoweFakty', in autunno racconta la sua versione.

"Non sempre è stata scritta la verità. E' vero, fino all’ultimo minuto avrei potuto cambiare squadra, ma non è accaduto. Questo perché non c’è stato l’accordo tra le società, mentre io avevo dato il mio assenso. Il Napoli mi aveva offerto un prolungamento di contratto, ma non ci siamo accordati, così ho deciso di lasciare il club ed il mio manager si è messo a cercare qualche altra squadra. La Roma? Si è vero con loro ho fatto le visite mediche, ma non voglio commentare a quale squadra ero più vicino. Posso dire che la questione Coronavirus in questi ultimi mesi ha inciso molto sul mio trasferimento”.

"La vita di un atleta è corta ed a 26 anni voglio provare a diventare un calciatore migliore, voglio una nuova sfida. Seguo molto il mio istinto e fare qualcosa contro se stessi non ha alcun senso. Purtroppo negli ultimi mesi molte cose dette e scritte non erano vere, sono state capite male. Si è pensato che io avessi un’ostilità contro i tifosi del Napoli ma non è vero, io li rispetto molto".

"Mi aspettavo di restare fuori, ma ho saputo di questa cosa dai mezzi di informazione, questo non è stato un buon modo di comunicare, anzi è stato poco professionale. Inoltre altri giocatori della rosa non hanno rinnovato il contratto, eppure non stanno vivendo la mia stessa situazione. In ogni caso io darò sempre il massimo per questo club e continuerò ad allenarmi con il massimo impegno fino a che sarò un tesserato del Napoli".