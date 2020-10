Tuttosport - Milik apre alla cessione: rispunta l'ipotesi Roma

Milik potrebbe essere il grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Rapporti meno tesi col Napoli, ora la cessione è possibile.

Quella di Arkadiusz Milik è stata un’estate vissuta da grande protagonista del calciomercato. Per settimane infatti, il suo nome è stato accostato a quello di diversi club italiani ed europei, ma alla fine l’attaccante ha deciso di restare a , pur sapendo che ad attenderlo ci sarebbero stati dei mesi lontani dal campo da gioco.

Legato al club partenopeo da un contratto che scadrà a giugno, il bomber polacco non rientra più nei programmi della società e, per questo motivo, si sta allenando solo parzialmente con i compagni per poi essere escluso dal gruppo quando si passa alla fase tattica.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nella giornata di venerdì si è svolto un summit a Castelvolturno che ha visto protagonisti Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e l’agente di Milik. L’incontro è servito per rendere meno tesi i rapporti tra le parti e si è chiuso con un’apertura importante: quella del giocatore che è pronto ora a partire a gennaio.

Milik non sarebbe più irremovibile nel voler attendere il termine della stagione per liberarsi a parametro zero e la cosa rappresenta uno sviluppo non da poco. Il centravanti polacco infatti, continua ad essere nel mirino di club della Premier League, ma anche della e soprattutto di quella alla quale è stato vicinissimo nei mesi scorsi.

Il Napoli, dall’eventuale cessione di Milik, potrebbe quindi ricavare un’importante somma di denaro nel corso della prossima finestra di calciomercato.