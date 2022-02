Novità Milan: wefox è il Back-of-Shirt partner del club

Preso atto del ko dell'Inter che ha salvato per ora il primato in classifica, il Milan può pensare già al prossimo impegno di campionato, in programma venerdì a San Siro contro l'Udinese di Cioffi.

Gara speciale per i rossoneri, con una valenza non solo sportiva: per la prima volta in assoluto, infatti, nella parte posteriore del retro delle maglie comparirà uno sponsor.

La società meneghina ha ufficializzato la partnership con wefox, nuovo Premium Partner e Back-of-Shirt partner: la novità avrà effetto per la squadra maschile.

"AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con wefox, attraverso la quale il brand insurtech leader in Europa diventa Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del Club, entrando così nel gruppo dei Premium Partner rossoneri.

Grazie alla compagnia assicurativa digitale verrà anche introdotta una novità assoluta per il Club: a partire dalla sfida di Serie A tra AC Milan e Udinese di venerdì 25 febbraio 2022 il brand wefox comparirà sotto il numero di maglia dei giocatori della squadra maschile. Un esordio importante che testimonia l'attrattività dei colori rossoneri: un'icona non solo nello sport, capace di catalizzare la passione e l'attenzione di oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo. Il logo wefox sarà presente in tutte le gare di Serie A e Coppa Italia, così come in tutte le partite amichevoli disputate dal Club".

Wefox, azienda attiva nel settore assicurativo con l'utilizzo di tecnologie digitali, comparirà sotto il numero di maglia di Romagnoli e compagni.