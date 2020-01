Il Milan molla Viña: giocherà nel Palmeiras

Niente Milan per Matias Viña: offerta più alta al Nacional dal Palmeiras per averlo fin da subito. Rossoneri pronti a ripiegare su Laxalt.

Non sarà al il futuro di Matias Viña, promettente terzino del Nacional ancora per poco tempo: l'uruguaiano era finito nel mirino di Maldini e Boban che però dovranno ripiegare altrove per trovare il sostituto di Ricardo Rodriguez, sempre più vicino al .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti, l'offerta rossonera è stata superata da quella del Palmeiras che ha fretta di inserirlo nella rosa fin da subito, in vista dell'inizio del Brasileirao che vedrà l'assalto al titolo detenuto dal Flamengo.

A questo punto non è da escludere che il Milan richiami Diego Laxalt dal prestito al , dove non sta giocando con regolarità ed è chiuso da Ola Aina: potrebbe essere lui il ricambio perfetto di Theo Hernandez, ormai titolare insostituibile sull'out di sinistra.

Difficile se non impossibile, appunto, che il Torino riscatti Laxalt: ad oggi gli 11,5 milioni stabiliti in estate sembrano davvero troppi per un giocatore che non è mai entrato nelle grazie di Walter Mazzarri.