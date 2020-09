Il Milan cerca un vice Donnarumma: spunta l'opzione Neto

Ceduto Reina, il Milan è alla ricerca di un secondo portiere affidabile. Tra i profili valutati c’è anche Neto del Barcellona.

Il è certamente tra i club che stanno recitando un ruolo da protagonista in sede di calciomercato. Dopo aver accolto nuovamente Zlatan Ibrahimovic e in attesa di ufficializzare la chiusura di altri colpi importanti (i prossimi potrebbero essere Brahim Diaz e Tonali), è ora anche alla ricerca di un portiere.

Gianluigi Donnarumma rappresenta una certezza, ma la cessione di Pepe Reina alla lascia pensare che ci sia bisogno di un secondo affidabile.

Con Antonio Donnarumma destinato a fare il terzo ed Alessandro Plizzari che continuerà il suo percorso di crescita alla Reggina, la scelta ricadrà su un elemento che possa anche garantire una buona dose di esperienza.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' i profili valutati c’è quello di Antonio Mirante, un estremo difensore che per caratteristiche sarebbe perfetto, ma riuscire ad ottenere la sua firma sarà complicato, visto che la lo considera incedibile.

Altro nome buono è quello di Asmir Begovic. Conosce già bene l’ambiente Milan, poichè nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia rossonera in prestito e non solo si è dimostrato estremamente affidabile quando è stato chiamato in causa, ma si è anche ritagliato un ruolo importante nello spogliatoio. Tornato al Bournemouth, è legato al suo club da un ulteriore anno di contratto e la speranza sarebbe quella di riuscire a prelevare il suo cartellino a costo zero o quasi.

C’è poi un ultimo importante profilo: quello di Norberto Neto. In ha già vestito le maglie di e Milan (ha vinto anche due Scudetti da vice Buffon) ed è attualmente legato al , club nel quale è approdato un anno fa. In blaugrana è chiuso da Ter Stegen e non è escluso che la rivoluzione in atto nel club catalano possa riguardare anche lui. In possesso del passaporto italiano, potrebbe approdare in rossonero con la formula del prestito.