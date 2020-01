Milan, ora è ufficiale: addio a Suso, è un giocatore del Siviglia

Suso lascia ufficialmente il Milan e va al Siviglia: prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Ieri sera la notizia, oggi il volo, poi le visite le la firma sul contratto. Ora è ufficiale: Suso lascia il ed è un nuovo giocatore del .

Addio ai rossoneri con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi. Quello personale di Suso, invece, è rilanciarsi e cancellare gli ultimi mesi complicati a Milano.

Soltanto un goal in 17 presenze quest'anno, mentre in totale con il Milan lo spagnolo ex ha totalizzato 153 presenze, con 24 goal segnati e 33 assist, vincendo la contro la nel 2016.

Ora Suso torna in patria, nella sua , dove spera di riconquistare anche la nazionale con cui ha già giocato in 5 occasioni. Si tratta di un ritorno nella : il prodotto del settore giovanile del Cadice, poi passato al Liverpool, ha giocato con l'Almeria nella stagione 2013/14.