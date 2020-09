Milan, trattativa a rilento per Bakayoko: Soumaré e Florentino risalgono

Il Milan non trova l'accordo definitivo con il Chelsea per Bakayoko, per questo i rossoneri tengono caldi anche Soumaré e Florentino.

Dopo aver concluso l'affare relativo a Sandro Tonali, per il centrocampo il ha un altro obiettivo in cima alla lista dei desideri, ormai da tempo: Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista vuole tornare anche in rossonero, ma negli ultimi giorni stenta a concludersi la trattativa con il .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan ha un accordo sull'ingaggio per il primo anno di prestito ma le parti devono ancora trovare l'intesa per gli anni successivi. E proprio per questo, per non restare con il cerino in mano qualora la trattativa dovesse fallire, il Milan torna a studiare le alternative.

Come evidenziato dalla 'Gazzetta dello Sport', non è mai da escludere il nome di Boubakary Soumaré. Il centrocampista del pallino del capo dello scouting rossonero Moncada. Il Lille spara alto ma la trattiva con i francesi potrebbe impennarsi in caso di rottura con il Chelsea per Bakayoko.

Altre squadre

Stesso discorso per Florentino Luis. Ieri pomeriggio il d.t. Maldini ha incontrato in un hotel del centro di Milano Bruno Carvalho, agente del portoghese. Una chiacchierata interlocutoria, utile per registrare conferme sul gradimento del 21enne portoghese. Gradimento che è rimasto immutato da gennaio a oggi: sulle sue tracce però c’è anche il , che pare abbia proposto al un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni.