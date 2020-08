Il Milan torna su Bakayoko: pronti 15-20 milioni per il Chelsea

Il Milan ha trovato l'accordo con Bakayoko, disposto a dimezzare il proprio stipendio pur di tornare in rossonero. Ora il pressing sul Chelsea.

In attesa di archiviare il nuovo accordo con Ibrahimovic la dirigenza del studia i giusti innesti per una rosa che va sicuramente migliorata per traguardi più ambiziosi. Tra i nomi più caldi c'è quello di Tiemoué Bakayoko, che gradirebbe un ritorno in rossonero.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo ha già raggiunto l'accordo con il centrocampista francese, che sarebbe anche disposto a dimezzarsi lo stipendio da 6 a 3 milioni più bonus pur di tornare a Milano.

Il Milan necessita rinforzi in un centrocampo che perderà Bonaventura e Biglia: qualità e quantità per dare respiro alla coppia Bennacer-Kessié, ma serve ora l'accordo con il , proprietario del cartellino del giocatore.

I rossoneri stanno preparando un'offerta di 15-20 milioni per strappare Bakayoko ai Blues dopo l'ultimo prestito in ombra al : una trattativa complicata con il club londinese, ma i dirigenti milanisti hanno individuato il perfetto profilo per puntellare la mediana.