Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare

Per Pioli confermato il 4-2-3-1 con in campo Diaz e Leao oltre lo svedese.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic, Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak; Zaza. All. Giampaolo.

Dopo appena tre giorni (2-0 con i gol di Leao e Kessié su rigore), e si affrontano nuovamente. Pioli manda in campo una formazione uguale nel modulo ma diversi in alcuni suoi interpreti. Torna titolare Ibrahimovic dal 1' con Castillejo, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti. In mediana c'è Calabria con Tonali. In porta Tatarusanu con Kalulu e Dalot terzini, Musacchio e Romagnoli coppia di centrali.

Giamapolo lancia il 3-5-1-1 con Milinkovic-Savic in porta, Bremer, Nkoulou e Buongiorno in difesa. Vojvoda e Ansaldi esterni, Segre, Rincon e Linetty in mezzo, Gojak agirà dietro Zaza. Belotti in panchina pronto ad entrare a gara in corso.