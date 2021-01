Milan-Torino dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Torino nel primo degli ottavi di finale della Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 gennaio 2021

12 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai

Rai Streaming: RaiPlay

Al via gli ottavi di finale della Coppa , fase dedicata all'entrata in scena delle prime otto squadre dello scorso campionato: tra queste anche il Milan, impegnato tra le mura amiche contro il Torino dell'ex Giampaolo.

Le due compagini si sono affrontate proprio nell'ultimo turno della : rossoneri vittoriosi con il punteggio di 2-0, frutto delle reti di Rafael Leão e Franck Kessié (su calcio di rigore) realizzate entrambe nel primo tempo.

Confronto, come da regolamento, in gara secca: la vincente volerà ai quarti e affronterà una tra ed . Occhio, dunque, ad un possibile derby della Madonnina nel prossimo turno.

Milan e Torino protagoniste anche ai quarti della 2019/2020: allora furono i rossoneri a superare il turno, vincendo per 3-2 ai tempi supplementari e grazie a Bonaventura e ad una doppietta di Calhanoglu. Doppietta anche per il difensore granata Bremer.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da conoscere su Milan-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-TORINO

Milan-Torino si giocherà martedì 12 gennaio 2021 allo stadio San Siro di Milano e a porte chiuse, in virtù delle misure restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Milan e Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1: collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine dell'edizione serale del TG1. Analisi post-partita e interviste agli allenatori su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

Milan-Torino sarà visibile anche in diretta grazie a RaiPlay, piattaforma utile per assistere a tutta la programmazione della Rai: basterà registrarsi e scegliere l'evento desiderato per godersi la visione. Servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l'applicazione dedicata.

Qui su Goal potrete seguire Milan-Torino attraverso la nostra diretta testuale, completa di tutti gli eventi più importanti e degli aggiornamenti, a partire dalle formazioni che Pioli e Giampaolo faranno scendere in campo.

Possibile ritorno in campo dal 1' per Calhanoglu, impiegato nel secondo tempo del match di campionato. Panchina, invece, per Ibrahimovic che sabato sera ha riassaporato l'ebbrezza agonistica per pochi minuti: in avanti giocherà nuovamente Leão, squalificato e dunque indisponibile per la trasferta di . Calabria ancora una volta adattato in mediana accanto a Kessié, Dalot sulla fascia destra difensiva. Al centro della retroguardia spazio per Kalulu, un turno di riposo per Kjaer.

Moderato turnover per Giampaolo che non rinuncerà a capitan Belotti: in tandem col 'Gallo' ecco Zaza. Singo dovrebbe essere confermato sulla corsia di destra, panchina iniziale per Rincon e chance per Segre. Nel terzetto difensivo potrebbe rivedersi Nkoulou davanti alla porta di Vanja Milinkovic-Savic, sostituto del titolare Sirigu.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leão.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.