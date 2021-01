Milan in ansia: Tonali ko contro il Torino, è uscito in barella

Sandro Tonali ha riportato un infortunio nel corso di Milan-Torino. Il centrocampista è stato costretto ad uscire in barella.

Brutte notizie per il . Nel corso della sfida valida per il diciassettesimo turno di campionato contro il , Sandro Tonali ha riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

Il tutto è accaduto al 49’ del secondo tempo, quando il centrocampista rossonero è venuto a contatto nella propria area di rigore con Verdi.

Il contrasto inizialmente non è parso particolarmente duro, ma in realtà Tonali non è più riuscito a rialzarsi, nonostante il lungo intervento dello staff sanitario del Milan.

Resta da capire se il giocatore sarà a disposizione per la prossima sfida con il , ma intanto i primissimi riscontri parlano di un trauma conclusivo al polpaccio sinistro.

L’azione che ha portato all’infortunio dell’ex è stata l’altro molto contestata dal Torino. Il direttore di gara Maresca infatti, inizialmente aveva ravvisato un fallo dello stesso Tonali ai danni di Simone Verdi, tanto da indicare il dischetto del rigore, ma successivamente è tornato sui suoi passi dopo un on field review.

Dopo un dialogo con gli addetti al VAR, l’arbitro si è infatti diretto al monitor per constatare che in realtà l’azione era stata viziata da un fallo dell’attaccante granata ai danni del centrocampista rossonero.

Qualche minuto più tardi, al 60', anche Brahim Diaz ha riportato un problema fisico che l’ha costretto a lasciare il campo in anticipo. Per lui si tratta di un trauma conclusivo alla caviglia sinistra.