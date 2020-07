Il Milan piomba su Tonali: in cima alla lista di Rangnick, è duello con l'Inter

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' Sandro Tonali sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato di Rangnick per il nuovo Milan.

Un budget di circa 75 milioni di euro per il calciomercato e un nome ben chiaro in cima alla sua lista: Ralf Rangnick avrebbe individuato in Sandro Tonali la pedina principale da inserire nell'organico del nuovo .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il manager tedesco, che avrà pieni poteri sull'area tecnica rossonera, avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa al giovane centrocampista del , corteggiato da diversi mesi in particolar modo dall' di Conte.

Tonali, che non ha mai nascosto la sua passione per il Milan, difficilmente direbbe no all'ipotesi di trasferirsi a Milanello, pur avendo già dato il suo ok anche ad un eventuale passaggio alla corte di Conte.

L'Inter tuttavia non ha ancora raggiunto un'intesa con il Brescia, che valuta il suo gioiello non meno di 50 milioni di euro. Un'occasione per Rangnick per affrontare il suo primo derby di mercato...